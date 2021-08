La voluttuosa soubrette Raffaella Fico, dalla “sconvolgente” bellezza, veste i panni di Madre Natura: il risultato sarà “da impazzire”.

La conduttrice e showgirl classe 1988, Raffaella Fico, è approdata nella serata di ieri, 9 agosto, in una tipica osteria locale nei pressi della località turistica di Porto Cervo, in Sardegna. Per tale occasione, l’ex presenza nell’esilarante trasmissione di “Colorado” nel 2009, ha deciso di sfoggiare un look che predilige toni nude e prettamente naturali, confondendosi quasi con il panorama circostante.

Immortalata come nel ritorno ufficiale di “Madre Natura“, l’anima “ribelle” di Raffaella, conosciuta dai telespettatori del piccolo schermo inizialmente per essere stata una delle prime concorrenti nella storia del “Grande Fratello“, reality che ha ufficialmente sancito il suo esordio, e poi valletta e conduttrice di diverse trasmissioni. Uno dei più recenti suoi contributi in televisione si può ricordare nel 2005, con la conduzione a lei affidata di “Tutti In Campo“.

Raffaella Fico: “da impazzire” nello sconvolgente ritorno di Madre Natura

