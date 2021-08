“La sirenetta muta spiaggiata”, Sara Croce il costume si perde nel punto giusto: impossibile resistere – FOTO

Sara Croce ammalia i followers di Instagram con una distesa in riva al mare ad alta temperatura: spettacolo vietato ai minori.

L’ex “Madre Natura” di Ciao Darwin ha messo in piedi uno spettacolo di elevatissimo profilo nell’ultima serie di foto, garanzia di un’estate ultra bollente.

Sara Croce ormai è entrata di diritto nei cuori e nelle preferenze dei followers, grazie alla sua verve di sensualità. In diretta tv ha lasciato in più di un’occasione il segno e chissà se in futuro avrà possibilità di misurarsi con traguardi ancor più prestigiosi.

I fan vorrebbero veder realizzato quel fatidico salto di qualità che permetterebbe a Sara di dare la svolta decisiva ad una carriera, già impeccabile di suo.

La “Bonas” di Avanti un Altro è reduce da una stagione al di sopra delle righe, nonostante il programma avesse avuto una battuta d’arresto iniziale, causa pandemia da Covid 19

LEGGI ANCHE -> “Hai un dono”, Micaela Ramazzotti sul set di “Naufragi” con i capelli spettinati è sublime – FOTO

Sara Croce a pancia in giù: uno tsunami di bellezza doma le onde

PER VEDERE LA FOTO DI SARA CROCE, VAI SU SUCCESSIVO