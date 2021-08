“Che panorama”, Laura Cremaschi è una sirena in barca: la FOTO è da tachicardia

La modella si trova in Sardegna con molti amici e durante la sua ultima uscita in barca è stata immortalata con una posa decisamente provocante e sensuale.

Laura Cremaschi si trova nell’Isola di Budelli appartenente all’arcipelago di La Maddalena, situata all’estremo nord della Sardegna presso le Bocche di Bonifacio.

Con lei anche molti altri amici, le sorelle gemelle Eleonora&Nicoletta, Irena Musilova e Yarubi, tutte modelle bellissime dal fisico mozzafiato come quello di Laura. Anche qui, come su “Avanti un Altro”, Laura sa giocare con il suo fisico scolpito e longilineo e fa sognare i follower che la osservano come una dea in terra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Quanto sei bella”, Giorgia Rossi in bikini è uno schianto: la FOTO mostra il lato A da paura

Laura Cremaschi è illegale, il bikini mostra ogni cosa

Per vedere Laura in tutto il suo splendore, vai su Successivo