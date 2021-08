Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti e innamorati durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip: oggi è arrivata la triste notizia

Si sono conosciuti anni fa alla seconda edizione del Grande Fratello Vip: stiamo parlando di Luca Onestini e Ivana Mrazova. Entrarono nella casa entrambi fidanzati, Luca reduce da Uomini e Donne dove aveva fatto il tronista e poi scelto Soleil Sorge. Durante la sua esperienza nel programma lei lo tradì e lui decise di superare la rottura restando nella casa. Legò tantissimo con Ivana, tra di loro c’era solo una splendida amicizia ma poco prima che finisse il programma lui lasciò intendere di aver cominciato a provare qualcosa. Una volta fuori, hanno deciso di mettersi insieme e da allora è cominciata la loro avventura.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: “Ci abbiamo provato e riprovato”

Avventura destinata a finire, perché di recente si respirava aria di crisi e in tanti lo avevano notato. Luca, con un dolcissimo post, ha confermato tutto. Ha pubblicato una vecchia foto di lui e Ivana, una delle prime fatte insieme in uno shooting, e poi ha scritto che è stata una bellissima storia ma che hanno deciso di prendere due strade separate. I loro fans sono davvero molto dispiaciuti perché in questi anni si erano affezionati a loro, ma sono felici di vederli andare avanti lasciandosi alle spalle ogni tipo di sentimento negativo. Luca sta trascorrendo dei giorni stupendi con Raffaello Tonon, che ha conosciuto nella casa e che è diventato il suo migliore amico.

I due sono stati insieme quattro anni, e insieme hanno condiviso tantissimi bei momenti che ricorderanno per il resto delle loro vite.