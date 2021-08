Maneskin, per loro la sorpresa più brutta: accade l’impensabile

Arriva per i Maneskin una brutta sorpresa. La band romana dopo mesi di successi questa volta non ha raggiunto il primo posto della classifica italiana.

Batosta per i Maneskin? La band romana non conquista la vetta della classifica italiana che vede protagonista un’altra artista. Il gruppo rock, nato nel 2016, spesso nell’ultimo anno ha raggiunto la cima delle hit parade, ma non questa volta.

Composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, il gruppo, dopo l’esordio a “X-Factor“, ha conosciuto un successo inarrestabile vincendo sia il “Festival di Sanremo”, sia l'”Eurovision” e di seguito spopolando in tutto il globo. Se negli ultimi mesi la band è stata spesso al primo posto nelle classifiche italiane, alternandosi con San Giovanni, per questa settimana invece niente podio per gli artisti sorpassati da un’altra artista.

Maneskin: quell’artista che ha superato la band

I Maneskin sono stati scavalcati da un’altra artista che ha conquistato la vetta della classifica italiana. Si tratta di una cantante statunitense nota a livello globale il cui ultimo album è stato il più venduto della settimana. Si tratta di Billie Eilish che con il suo “Happier that ever” si è aggiudicata il primo posto nella hit FIMI degli album più ascoltati, mettendo alle spalle la band romana.

19 anni, di origini scozzesi, Billie è una cantautrice statunitense famosa in tutto il mondo che ha conosciuto il grande successo a partire dal 2010 passando da cantare nella sua cameretta a conquistare milioni di fan.

“Ocean Eyes”, il brano del suo esordio che ha raggiunto un successo incredibile. Tra il suo timbro e il suo look eccentrico Billie ha raggiunto un grande successo vincendo innumerevoli premi. Il nuovo album della cantante ha spopolato nel mondo e anche in Italia attestandosi al primo posto nella classifica del Bel Paese, sia negli album, sia nei vinili.

Un traguardo incredibile per un’artista straniera che era stato raggiunto nel 2020 da Lady Gaga, con “Chromatica” e nel 2017 da Ed Sheeran.

Per quest’anno Eilish è invece la seconda donna in cima alla hit italiana in quanto Madame aveva raggiunto il podio con il suo ultimo album.

Se Billie è al primo posto della classifica italiana, il secondo posto è occupato da Rkomi e il gradino più sotto dai Maneskin con “Teatro d’ira – Volume1” seguiti da San Giovanni.