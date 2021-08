Maneskin, Miley Cyrus scrive a Victoria: “Mandami il tuo indirizzo e…”

Miley Cyrus sempre più innamorata dei Maneskin: l’interazione tra la cantante di fama mondiale e la bassista del gruppo Victoria ha mandato in tilt i fans

Miley Cyrus è sempre più innamorata del gruppo italiano i Maneskin: i nostri vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision, stanno lentamente conquistando tutto il mondo con la loro musica e tutto il resto. Hanno esordito pochi anni fa al talent show X Factor, dopo aver sempre cantato solo per strada, dove insieme sognavano di arrivare lontano. Di certo non pensavano che questo sogno si sarebbe realizzato e che sarebbero arrivati a rappresentare l’Italia ad una competizione di musica europea. E di certo non si aspettavano di vincerla, questa competizione.

Maneskin, l’interazione tra Victoria e Miley Cyrus

Miley Cyrus, diventata nota quando era a malapena una ragazzina come Hannah Montana, crescendo si è trasformata in una vera e propria star mondiale. In pochissimo tempo, è passata dall’essere l’idolo di ragazzine all’idolo di milioni di persone che ancora oggi la seguono con costanza e con affetto ogni giorno. Poco dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision, Miley ha cominciato a seguire il gruppo su Instagram e a rispondere alle loro storie. Pian piano le interazioni sono aumentate, e i ragazzi hanno preso così tanta confidenza da arrivare a ridere e scherzare insieme. O addirittura a scriversi in privato chiedendosi l’indirizzo: come ha fatto Miley, che ha chiesto alla bassista del gruppo, Victoria De Angelis, di scriverle dove abita quando la ragazza ha rivelato di volere la maglietta del suo merchandising.

Nel giro di pochissimi secondi i social sono andati in tilt: i fans sperano di vederli collaborare presto e fare una canzone insieme appena sarà possibile.