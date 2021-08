Spuntano rivelazioni spiazzanti da parte del fratello di Meghan Markle. Quell’avvertimento a Harry prima delle nozze ha lasciato tutti senza parole.

“Avvertii Harry”. Queste le parole condivise da Thomas Jr, il fratello di Meghan Markle concorrente alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip” australiano. 55 anni, tra lui e la sorella i rapporti sarebbero tesi come una corda di violino tanto che non si parlerebbero da dieci anni. Un silenzio costellato da critiche e dissapori che hanno visto nel tempo il fratello di Meghan utilizzare gli aggettivi di insensibile e presuntuosa per descrivere la moglie di Harry.

Thomas ha inoltre attaccato la sorella non solo per il carattere, ma anche per la scelta di rompere il legame con il padre, 77 anni, molto rancoroso con la figlia per l’impossibilità di conoscere i nipoti.

Ai dissapori paterni si aggiungono quelli con il fratello, prossimo a entrare nella casa più spiata d’Australia. Proprio nell’ambito del reality, in un videoclip lanciato prima del suo inizio, Thomas ha espresso pesanti rivelazioni sulla sorella.

Meghan Markle: le rivelazioni spiazzanti del fratello

“È una superficiale”, le parole di Thomas Jr in merito alla sorella nell’ambito di un videoclip lanciato per l’inizio del “Grande Fratello Vip” Australiano che vede il fratello di Meghan tra i protagonisti. A questo commento si aggiunge una rivelazione scottante con cui il 55enne ha svelato di aver messo in guardia Harry prima delle nozze.

“Gli ho detto: penso che lei ti rovinerà la vita. Meghan non è la donna giusta. Stava recitando la parte di una principessa come un’attrice al di sotto della media di Hollywood”, le parole del fratello dell’attrice. L’uomo, serramentista dell’Oregon, dal passato costellato di problemi giudiziari, al tempo delle nozze reali, avvenute nel 2018, non era nella lista degli invitati come il padre. Quest’ultimo era stato protagonista di una scandalo inerente alla vendita di foto a tabloid.

L’unica persona della famiglia con cui la Duchessa di Sussex ha ancora rapporti è la madre Doria. Per il resto ha tagliato i ponti con gli altri familiari, anche con la sorellastra Samantha. Secondo alcune fonti vicine sarebbe molto preoccupata per la partecipazione del fratello al reality show.

Preoccupazioni che sembrano essersi diffuse anche a Corte, in quanto le rivelazione di Thomas potrebbero far gelare anche i membri della Royal Family.