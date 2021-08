“Hai un dono”, Micaela Ramazzotti sul set di “Naufragi” con i capelli spettinati è sublime – FOTO

Micaela Ramazzotti ha condiviso una foto tratta da una scena del film che la vede protagonista di recente uscita “Naufragi” di Stefano Chiantini

L’attrice Micaela Ramazzotti non smette mai di stupire il suo pubblico con foto di una bellezza inaudita come l’ultima pubblicata poche ore fa su Instagram in cui appare in una scena del film “Naufragi” del regista Stefano Chiantini. La bella 42enne romana, che interpreta la protagonista Maria nella pellicola di recente uscita, è seduta su un muretto vicino al mare d’inverno di Livorno dove è ambientata l’opera, vestita con pelliccia e stivali.

I capelli spettinati, le labbra dischiuse appena e lo sguardo perso nel vuoto le conferiscono un’aria da scapigliata ma molto sensuale allo stesso tempo.

Micaela Ramazzotti, la foto della scena del film “Naufragi”

L’attrice veste quindi i panni di Maria, una donna la cui vita viene stravolta dopo la morte improvvisa di suo marito anche se già prima della sua perdita non se la passava di certo bene. Bollette da pagare e debiti affliggevano già la sua famiglia poi con la scomparsa di Antonio diventa tutto più complicato. Entrerà poi nella storia un altro personaggio che cambierà scenario alle vite dei protagonisti e della donna interpretata dalla Ramazzotti.

Per Micaela Ramazzotti non si tratta dell’ultimo film che ha interpretato anche se uscito nel 2020. La vedremo anche nella nuova pellicola di Michele Placido “L’ombra di Caravaggio”.

Nonostante la pandemia del Covid-19 che ha bloccato tutto il comparto degli spettacoli, per l’attrice l’anno scorso è stato prolifico. Ha infatti interpretato ruoli in altre due opere, “Maledetta primavera” di Elisa Amoruso e “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino.

In quest’ultimo lavoro aveva un ruolo primario vestendo i panni di Gemma, una dei quattro amici storici di cui viene raccontata la storia dagli anni ’80 fino ai giorni nostri. Gli altri interpreti sono Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Ma è stato con “La prima cosa bella” di Paolo Virzì che ha vinto nel 2010 il David di Donatello.