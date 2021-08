Miriam Leone fa perdere la testa ai followers: scollatura da infarto – FOTO

Miriam Leone, con la sua bellezza e la sua sensualità, fa impazzire ogni giorno i suoi followers su Instagram. La siciliana ha appena condiviso alcune stories in cui indossa una canotta con décolleté in mostra.

Miriam Leone sempre più bella e seducente. La meravigliosa attrice ama interagire con i suoi followers e ogni giorno condivide tantissimi contenuti sul web. Le sue fotografie e i suoi video incredibili fanno sempre perdere la testa ai numerosissimi followers. La nativa di Catania, anche oggi, ha conquistato l’interesse degli ammiratori.

Miriam, questo pomeriggio, ha pubblicato una serie di video tra le sue stories spettacolari. L’attrice indossa una canotta che non è legale: la scollatura da sogno scopre totalmente il suo décolleté strepitoso.

Miriam Leone, canotta da sogno: che décolleté

Miriam Leone, poco fa, ha condiviso una serie di fotografie da urlo in cui sfodera una scollatura da sogno. In realtà, la canotta indossata dall’attrice non è legale al mondo. Il suo décolleté meraviglioso, infatti, piazzato così in primo piano fa girare la testa a tutti.

La 36enne è dotata di una sensualità fuori dal comune e il suo corpo non ha praticamente punti deboli. Le sue forme spaziali sono decisamente irresistibili: ogni contenuto pubblicato online diventa subito uno spettacolo sensuale.

Miriam, un paio di giorni fa, ha mandato in tilt il mondo dei social network condividendo online uno scatto destinato agli annali: il suo imperioso stacco di coscia è davvero un’opera d’arte.