“Capolavoro assoluto”, Shaila Gatta: il completino sportivo non contiene le curve – VIDEO

Shaila Gatta ha condiviso una foto in cui si allena con addosso un sexy completino sportivo rosso che mette in evidenza le sue curve

La ex velina mora Shaila Gatta ha condiviso un video in cui è vestita con un completino sportivo rosso mentre si allena duramente per mantenere allenato il suo spettacolare fisico asciutto e palestrato. La bella ballerina 25enne di Aversa (in provincia di Caserta) è appoggiata a una parete in posizione ginnica e all’improvviso compaiono dei pesi sulle sue gambe fino a diventare tanto che i suoi follower si chiedono come faccia a resistere con quel peso addosso.

Ma lei è allenata e ci riesce alla grande come se stesse bevendo un bicchiere d’acqua nello stupore generale di tutti i suoi seguaci di Instagram.

Shaila Gatta, il video del sexy allenamento

