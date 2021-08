“Fai agitare pure il mare”, strepitosa Carolina Stramare: l’angolatura esalta le curve esagerate – FOTO

Carolina Stramare, l’angolatura che lascia di stucco i fan: la posa è perfetta e contribuisce ad esaltare il suo fisico da paura

La bellissima modella di Vigevano, vincitrice dell’80esima edizione del concorso di “Miss Italia”, intraprenderà a breve un’esperienza destinata a segnare per sempre il suo futuro lavorativo. Carolina Stramare, 22 anni quest’anno, ha infatti deciso di accettare una proposta impossibile da rifiutare: la possibilità di condurre “Helbiz Live”. Mediante la piattaforma web, la società metterà a disposizione degli abbonati tutta la Serie B per i prossimi tre anni, con l’aggiunta del commento immancabile della splendida modella. La Stramare, in attesa di cominciare questa nuova esperienza, non manca di deliziare i fan con i suoi scatti in costume: siete curiosi di ammirare la sua ultima, imperdibile foto?

