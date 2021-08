The Vampire Diaries è stata una delle serie tv più amate della televisione. Vi ricordate Stefan Salvatore? Oggi Paul Weasley ha 39 anni

The Vampire Diaries è stata senza ombra di dubbio una delle serie tv più amate della televisione per anni. La storia seguiva le vicissitudini di una famiglia di vampiri, o meglio di due fratelli, che vennero trasformati quando erano due ragazzini da una donna che si contendevano. Arrivati ai giorni nostri, Stefan e Damon fanno la conoscenza di una ragazza identica a quella che li trasformò, ma è un’altra persona. E ancora una volta si ritrovano ad innamorarsi della stessa persona.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “The Vampire Diaries”, vi ricordate Damon? Oggi ha 42 anni, com’è diventato FOTO

The Vampire Diaries, vi ricordate Stefan Salvatore? Oggi ha 39 anni

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v i s o d a P a u l W e s l e y ( @p a u l w e s l e y )

Stefan è uno dei due fratelli Salvatore, apparentemente è l’unico buono tra i due ma in verità sono semplicemente molto diversi. È il primo a cercare Elena quando comincia la serie, è lui che scopre della sua esistenza ma in verità dopo anni viene fuori che Damon è stato il primo a conoscere Elena ma che le aveva semplicemente cancellato la memoria. Si innamora perdutamente di Elena quando la conosce e insieme attraversano un lungo periodo di felicità e di amore, fino a che lei non si innamora di Damon e tra di loro finisce per sempre. Stefan alla fine della serie diventa, o meglio, torna ad essere un umano ma il suo rapporto con il fratello migliora notevolmente. Tra alti e bassi, riesce a diventare uno dei personaggi più amati di tutta la serie.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “The Vampire Diaries”, vi ricordate Elena Gilbert? Oggi ha già 32 anni FOTO

Paul Weasley, l’attore che lo interpretava, oggi ha 39 anni. Sui social è molto seguito ed è rimasto in buonissimi rapporti con Ian Somerhalder, i due sono come fratelli anche nella vita reale e si vedono di continuo.