La piccola di casa Ferragni ad Ibiza con il fidanzato si è lasciata immortalare al tramonto in spiaggia, il bikini portato così però è una rivelazione.

Ancora una volta Valentina Ferragni sta facendo impazzire la sua community con scatti paradisiaci direttamente dal mare di Ibiza dove oltre al fidanzato Luca Vezil si è ricongiunta con la sorella Francesca e l’amica Erlinda.

Sono cartoline da sogno di un luogo tutto da scoprire e che Valentina sta cercando di raccontare al meglio delle sue possibilità tra uscite in spiaggia, locali e ristoranti alla moda della movida serale. Vediamo però l’ultimo scatto focoso pubblicato che ancora una volta ha alzato la temperatura già torrida di questo agosto.

Valentina Ferragni più focosa che mai: ma il bikini così?

