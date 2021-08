L’ex velina mora ha pubblicato uno scatto insieme alla sua dolce metà durante le vacanze a Formentera. Di una bellezza rara!

Federica Nargi è una delle donne più amate dal pubblico italiano, seguitissima su Instagram con 3,8 milioni di followers, dopo aver lasciato il bancone di “Striscia la notizia” che ha condiviso per anni insieme alla sua collega e amica Costanza Caracciolo, oggi si dedica alla sua professione di modella e influencer.

A breve intraprenderà un’altra esperienza televisiva quella come concorrente di “Tale e quale show”, celebre trasmissione di successo, condotta da Carlo Conti.

Dunque in autunno vedremo la bella Federica nelle vesti di personaggi sempre nuovi, da imitare nelle varie performance canore.

Intanto si sta godendo l’estate insieme al suo compagno Alessandro Matri e le sue bambine Sofia e Beatrice.

La coppia come di consueto trascorre l’estate a Formentera, l’isola delle Baleari molto amata dai vip nostrani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Sei una meraviglia”, Emma ci riprova e punta tutto sul décolleté: sensualità pura – FOTO

“Il bacio più bello!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

In questo post Federica indossa un costume color petrolio, in testa un turbante che tiene avvolti i capelli e fissa l’obiettivo mentre il suo compagno la stringe in un abbraccio e le stampa un bacio sulla guancia. Nella didascalia della foto, la bella romana scrive “Equilibrio instabile” e aggiunge l’hashtag ‘mood di tutti i giorni’ taggando l’ex calciatore di Juventus e Lazio.

i commenti degli utenti si sono scatenati tra i complimenti alla bellissima coppia Ehi messaggi in cui i fan gridano a gran voce ‘Vogliamo il matrimonio’.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Sei una Dea”. Giulia Salemi esce dall’acqua e sale la temperatura FOTO

Da tempo ormai si vocifera che Alessandro e Federica possano convolare a nozze, nonostante stiano insieme da tempo e abbiano già due bambine non hanno mai sentito la necessità di sposarsi anche se fonti vicine alla coppia sono certe che ora è il momento giusto per il fatidico ‘Sì’.