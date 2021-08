Shaila Gatta ha condiviso un nuovo video sui social che ha lasciato tutti senza fiato. Il suo fisico incredibile ha stupito i fan.

Fisico atletico, curve esplosive, muscoli definiti. Shaila Gatta non smette mai di conquistare il pubblico mostrando il suo fascino magnetico sulla sua seguitissima pagina Instagram che conta ben 803mila follower. Ogni scatto condiviso dall’ex velina di “Striscia la Notizia” incanta i fan che interagiscono tra like e commenti apprezzando la sua bellezza mediterranea.

Classe 1996, di Anversa, il suo nome è diventato noto a seguito della partecipazione ad “Amici” per poi affermarsi sulla scena televisiva prendendo parte al corpo di ballo di note trasmissioni del calibro di “Tale e Quale show”. Il grande successo arriva per la ballerina con il suo ingresso a “Striscia la Notizia”, dove calca il bancone del tg satirico di Antonio Ricci per molto al fianco della collega Mikaela.

Le due showgirl si sono così conquistate il record di veline più longeve del format concludendo l’esperienza negli ultimi mesi per diventare poi i volti di “Paperissima Sprint” in onda in questi mesi estivi.

Shaila Gatta in bikini: fisico incredibile, fan in tilt

