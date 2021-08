Aurora Ramazzotti lascia tutti a bocca aperta mettendo in mostra le sue parti migliori. I fan restano senza parole

Stupisce tutti in questi giorni Aurora Ramazzotti. Direttamente dalla Grecia sfoggia un fisico impeccabile, forme più definite che mai e delle performance da ballerina che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Sempre ironica e sorridente, la figlia del noto cantante si diverte a twerkare in spiaggia ed il web si blocca. Fan in difficoltà di fronte alle sue super sexy performance ed oggi la scena si ripete. Aurora non balla ma sgancia due foto che sono pazzesche. Una sinfonia bollente di forme.

Aurora Ramazzotti, i primi piani eccezionali: due gioielli

