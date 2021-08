Nessuno può resistere al fascino di Valentina Vignali e dei suoi panorami prediletti. Gli ultimi scorci sono “da brivido”.

La cestista riminese e nota influencer Valentina Vignali, nonché ex concorrente del “Grande Fratello” nella sua sedicesima edizione, si trova in questi giorni a fare la scoperta dell’Europa centro-meridionale, e con un ancora più particolare riguardo ai panorami naturali della Slovenia.

Le splendide cartoline pubblicate sul profilo Instagram della modella ventinovenne stanno riscontando un gran numero di apprezzamenti in queste ore, data l’originalità della meta prescelta da Valentina in un’estate così torrida e desiderosa d’essere spensierata. La nata sotto il segno dei Gemelli, ha inoltre deciso di postare in queste ora uno scatto in cui il soggetto principale sarà una spiaggia dai dettagli paradisiaci e una posa magistrale in bikini.

Valentina Vignali superstar in bikini: la posa di spalle è da brivido, che “bel panorama”

