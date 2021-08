“Bella mia”. Aurora Ramazzotti stesa in acqua, bella come una Dea FOTO

Aurora Ramazzotti fa girare la testa ai suoi followers: stesa a riva di mare conquista tutti con un semplice scatto

Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi più conosciuti e amati del mondo dei social e, da qualche anno a questa parte, anche della televisione. La verità è che è famosa ancora da prima che nascesse per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, una delle coppie più amate della fine degli anni novanta. La loro storia ha fatto sognare milioni di persone, e quando Michelle rivelò di essere in dolce attesa, tutti aspettarono la nascita della piccola con il fiato sospeso.

NON PERDERTI ANCHE —> “Fai agitare pure il mare”, strepitosa Carolina Stramare: l’angolatura esalta le curve esagerate – FOTO

Aurora Ramazzotti è uno schianto: lo scatto fa record di likes

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a A u r o r a R a m a z z o t t i ( @ t h e r e a l a u r o r a g r a m)

Aurora oggi è una donna adulta ed è l’orgoglio di mamma e papà. Anche lei ha intrapreso la strada televisiva e non perché sia figlia d’arte, ma perché è piena di talento e gli autori – ad esempio quello de Le Iene – la ritengono piuttosto meritevole. A settembre pare che la attenda un progetto piuttosto importante di cui ancora non ha proferito parola, e in attesa che la stagione televisiva cominci, si sta godendo l’estate insieme ai suoi amici e al suo fidanzato Goffredo in Grecia, o più precisamente a Mykonos. Dopo gli ultimi giorni ha pubblicato altri nuovi scatti e uno in particolare ha conquistato tutti i suoi followers: lei stesa a riva di mare, ad occhi chiusi e con un costume spettacolare che la avvolge perfettamente.

NON PERDERTI ANCHE —> “Beautiful”, anticipazioni puntata 8 agosto: un nuovo amore per Steffy?

Nel giro di pochissimi minuti, il post ha raggiunto tantissimi likes e commenti. I complimenti sotto al suo post non si sprecano: una pioggia di affetto per una dei personaggi del web più amati degli ultimi anni.