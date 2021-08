Benedetta Parodi, bikini vietato ai deboli di cuore. Si apre dove non si deve aprire: da sogno – FOTO

Benedetta Parodi, il bikini vietato ai deboli di cuore: i fan non si sarebbero mai aspettati di vederla così

I followers che seguono Benedetta Parodi – quasi 1 milione – non si sarebbero mai aspettati una sua compilation in bikini. La conduttrice, divenuta celebre per le sue trasmissioni di cucina, si mostra infatti raramente in costume, nonostante il suo fisico prorompente potrebbe permetterle questo e molto di più. La Parodi, che nel 2022 raggiungerà il traguardo dei 50 anni d’età, è infatti sensualissima ed in forma, e non sembra accusare minimamente lo scorrere del tempo. Proprio per questo, l’ultima fotogallery ha un valore ancora più speciale agli occhi dei fan: in bikini, la visuale offerta dalla conduttrice metterebbe alla prova chiunque.

Benedetta Parodi, bikini vietato ai deboli di cuore: da sogno – FOTO

La pausa estiva sta permettendo alla bellissima Benedetta Parodi di rilassarsi e di godersi lo splendido mare della Sardegna, dove la conduttrice possiede un’abitazione. Quest’oggi, la cuoca più amata d’Italia ha dato il buongiorno ai followers mostrando loro le tazze con cui fa colazione. “Me le ha portate Fabio dall’Africa“, ha detto la Parodi, spiegando con entusiasmo la simbologia dietro alle raffigurazioni degli oggetti in questione. Nel corso di questo soggiorno in Sardegna, la presentatrice ha trovato il tempo di cucinare, di raccogliere dei deliziosi fichi dal suo giardino, ma anche di rilassarsi in spiaggia.

L’ultima compilation condivisa dalla Parodi, a tal proposito, ha davvero sconvolto i fan, per nulla abituati a vederla in costume. Benedetta ha indossato un bikini di colore nero con dei laccetti annodati attorno alla vita. Il copricostume, lungo fino alle caviglie, è completamente aperto e offre agli utenti la visuale migliore. Pancia piatta e décolleté mozzafiato per la Parodi, che a 49 anni può competere a mani basse con le colleghe più giovani.

“Non sei messa bene solo in cucina, ma su tutto“, si è complimentato un fan, colpito dal fisico senza tempo della conduttrice. I “cuoricini”, in pochi minuti, hanno superato la soglia dei 6mila likes.