“Sei una bomba di sensualità!”, Cecilia Rodriguez fa fuori tutti FOTO

La sensualissima sorella Rodriguez sfoggia un fisico da urlo e un decollete incontenibile nel suo succinto bikini nero. Che schianto!

Cecilia Rodriguez è sempre più sensuale e ricca di fascino. Nei suoi scatti è impossibile non percepire la sua bellezza al primo sguardo e poi mette molto spesso in bella mostra il suo fisico perfetto da vera modella che è uno spettacolo per gli occhi dei followers.

Cecilia è da poco diventata ‘tìa’ della piccola Luna Marie, infatti sua sorella Belen ha dato alla luce la sua secondogenita avuta dal giovane hairstylist Antonino Spinalbese.

In questi giorni la bella argentina è in vacanza a Livigno, vicino al confine con la Svizzera, insieme al suo Ignazio Moser dove sta trascorrendo alcuni giorni di completo relax in un panorama mozzafiato.

Cecilia, una vera perla tra le montagne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

In questo post Cecilia sfoggia tutta la sua sensualità mentre è immersa in una piscina di legno tra le montagne di Livinio. Il paesaggio alle sue spalle è mozzafiato ma mai come il suo fisico impeccabile.

Sfoggia un bikini nero che, come va di moda adesso, è indossato al contrario ma il suo Lato A non è facilmente contenibile e straborda dal reggiseno.

Il primo a commentare tanta bellezza è il suo fidanzato Ignazio Moser che nella lingua della sua dolce metà scrive: “Muy muy linda mi amor“, ossia “Molto, molto bella amore mio”.

E come dargli torto, sono d’accordo 50 mila utenti che nel giro di un’ora l’hanno tempestata di like.