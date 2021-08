“Brave and Beautiful” anticipazioni 12 agosto: Cesur “deruba” Suhan

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata. Cesur passa la notte con Suhan, dopo che la macchina si è rotta i due hanno bisogno di un posto dove dormire

Siamo al penultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta appassionando numerosi telespettatori qui in Italia. Nell’ultimo episodio abbiamo visto Suhan e Cesur sono partiti insieme per una gita fuori porta ma qualcosa è andato storto: hanno rischiato di fare un incidente perché Tashin, nel tentativo di fare fuori dalla sua vita Cesur, ha fatto manomettere la macchina. Senza sapere che in questo modo avrebbe messo in pericolo anche la vita di sua figlia.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Dopo l’incidente avuto con la macchina dove hanno rischiato molto, i due si fermano ad un hotel per la notte e qui Cesur riesce a sottrarre a Suhan la sua carta d’identità. Intanto Tashin è in ospedale e sta aspettando notizie di sua figlia, perché dopo aver scoperto che lei era nella macchina che lui stesso ha fatto manomettere, si è sentito male ed è stato travolto dai sensi di colpa. Finalmente il telefono squilla: la chiamata non è da parte di sua figlia, ma da parte di Cesur. Tashin, fuori di sé, gli urla contro e lo minaccia di ammazzarlo, e alla fine della loro conversazione Cesur gli rivela di aver registrato tutto e che lo minaccerà di rivelare tutto se gli farà del male, o a lui o alla sua famiglia.

Per scoprire quello che sta per succedere, non ci resta che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani 12 agosto su Canale Cinque.