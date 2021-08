Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi mercoledì 11 agosto, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Appena pubblicato, sul sito del Ministero della Salute, il bollettino che aggiorna lo stato dell’epidemia da coronavirus diffusasi nel nostro Paese da oltre un anno. Stando ai dati odierni, le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza sono 4.413.162, ossia 6.968 unità in più rispetto a ieri. Sale anche il numero dei soggetti attualmente positivi ad oggi 118.761 (+2.438), così come quello relativo ai pazienti ricoverati in terapia intensiva che ammontano a 337 (+15). I guariti sono 4.166.095 con un incremento rispetto a ieri di 4.450. Si aggrava il bilancio delle vittime in Italia con 31 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 128.304.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha eliminato 2 casi dal totale, in quanto già segnalati da altra Regione. Anche l’Emilia Romagna ha sottratto 44 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Inoltre è stato eliminato 1 decesso, in quanto deceduto per causa non Covid. Il Friuli-Venezia Giulia ha eliminato 1 caso, a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare.

La Regione Lazio specifica che, a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi ed alle ospedalizzazioni. La Sicilia precisa che 4 dei decessi comunicati oggi si riferiscono a giorni precedente. Infine, la Regione Valle d’Aosta segnala che nella rilevazione odierna vi è un‘incongruenza tra i dati delle due caselle “totale casi confermati” a seguito di un’anomalia che non è stato possibile correggere entro i termini per l’invio dei dati odierni, ma che sarà corretta appena possibile e comunque per l’invio dei dati di domani.

Coronavirus, bollettino: i numeri in Italia di martedì 10 agosto

Stando ai dati, riportati nel bollettino di ieri, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 4.406.241.

In crescita anche i soggetti attualmente positivi giunti a 116.323. Scendeva il numero dei pazienti in terapia intensiva che erano in totale 322. Le persone guarite erano 4.161.645. Il bilancio delle vittime saliva in Italia a 128.273.

La Regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, eliminava dal totale dei positivi 12 casi, 10 positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 2 giudicati non casi Covid-19. La Regione Lazio specificava che, a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, venivano aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi ed alle ospedalizzazioni. Infine, la Sicilia precisava che 5 dei decessi comunicati ieri si riferivano ai giorni precedenti.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, il bollettino del 10 agosto: 5.636 nuovi casi e 31 vittime

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 9 agosto

Secondo i dati del bollettino sull’epidemia da coronavirus di lunedì, i casi di contagio complessivi erano 4.400.617. Continuavano a salire anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano ad oggi a 114.855, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva che risultavano essere 323 in totale. I guariti dall’inizio dell’emergenza erano 4.157.520. Purtroppo si aggravava ancora il bilancio delle vittime in Italia giunte a 128.242.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, il bollettino del 9 agosto: 4.200 nuovi casi di contagio e 22 morti

Controllo Green Pass, precisazioni dal Viminale sul documento d’identità

Attraverso una circolare, il Viminale ha chiarito che gli esercenti delle attività ove per accedere è richiesto Green Pass non saranno obbligate a richiedere anche il documento d’identità. Nello specifico all’interno del documento si legge che la verifica dell’anagrafica dovrà avvenire solo se il titolare noti effettive incongruenze. Per meglio chiarire, il ristoratore che accoglie nei propri tavoli all’interno un soggetto palesemente giovane, qualora dovesse notare che il Green Pass appartenga invece a qualcuno nato nel 1933 sarebbe in quel caso obbligato a chiedere il documento, sempre nel rispetto della privacy.

In sintesi quindi, il Green Pass resta una condizione necessaria per accedere a determinate attività così come il controllo che resta in capo all’esercente. A diventare discrezionale la richiesta del documento, salvo non sussistano evidenze tali da far comprendere che l’avventore stia cercando di eludere la legge.

Nel caso di Green Pass falso, dunque, le sanzioni saranno dirette esclusivamente all’utente sempre che non si ravvisi una colpa anche nel gestore. In tal caso anche lui risponderà direttamente con la multa o addirittura con la chiusura dell’attività.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Controllo Green Pass, precisazioni dal Viminale sul documento d’identità

Martinica, secondo lockdown: via turisti e spiagge chiuse

Il Covid sta mostrando una nuova recrudescenza: i numeri dei contagi purtroppo continuano a salire e la distribuzione dei vaccini non avviene in maniera omogenea su tutto il Pianeta. A causa degli spostamenti estivi e dei maggiori contatti, purtroppo, il virus ha ripreso a circolare in maniera massiva.

Alcune Nazioni sono pertanto corse ai ripari, come la Martinica che per limitare i contagi ha deciso di chiudere le proprie spiagge invitando i turisti a far rientro a casa. Un nuovo lockdown per l’Isola che si appresta a vivere la sua seconda fase di chiusura, riporta l’Ansa.



A rimanere aperte, ovviamente, solo le attività che forniscono beni di prima necessità come supermercati e farmacie.