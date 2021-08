Crema depilatoria fatta in casa: come crearne una senza agenti chimici!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una crema depilatoria fatta in casa che possa evitare irritazioni o allergie di qualsiasi tipo



Uno degli inestetismi più famosi e fastidiosi sono sicuramente i peli. Soprattutto in estate, bisogna stare spesso dietro alla depilazione. Come ben saprete, meglio preferire gli epilatori elettrici oppure la ceretta. In alcuni casi, però, l’uso di creme e rasoi diventa quasi indispensabile.

Può capitare, infatti, un imprevisto che ci costringe a ricorrere ai ripari.

LEGGI ANCHE—>Laminazione ciglia fai da te: effetto da urlo con questi semplici rimedi!

Come creare una crema depilatoria fai da te: come procedere

La cosa migliore è creare una crema depilatoria fai da te che non contenga ingredienti chimici e che, quindi, evita il rischio di problemi e irritazioni varie.

Per preparare una buona crema depilatoria, dovete procurarvi mezza tazza di balsamo, 3 cucchiai di una crema idratante per il viso, mezza tazza di shampoo e 3 cucchiai di olio d’oliva.

Il passo successivo sarà quello di mescolare balsamo e shampoo, per poi aggiungere olio e crema. Fatto anche questo passaggio, fate riposare il composto e copritelo con la pellicola.

Al momento dell’uso, non dovrete fare altro che detergere l’area interessata e asciugare la zona. Una volta asciugata, poi, passate uno strato di crema con la spatola in modo da andare a rimuovere i peli.

Il passaggio finale è quello di andare a sciacquare l’intera zona, per poi andare a tamponare con un asciugamano morbido.

La crema depilatoria fai da te è la soluzione adatta per chi magari è allergico oppure non vuole utilizzare prodotti che abbiano un INCI poco rassicurante. Creando una crema fai da te fatta in casa, potremo averla a portata di mano e usarla all’occorrenza.

Si tratta di una soluzione ottima anche per chi non ha la possibilità, magari perché i negozi sono chiusi, di andare a comprarla.

Questa crema è proprio il rimedio migliore se si vuole attuare una depilazione sicura, senza il rischio di andare a rinforzare la peluria.