“Sei qualcosa di mai visto“, Elisabetta Gregoraci, bikini mostruoso: qualcosa di divino – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha fatto impazzire i fan tramite l’ultima compilation direttamente da Formentera: il bikini rosso fa salire la temperatura

Proprio ieri è andato in onda l’ultimo appuntamento di “Battiti Live“, la kermesse canora itinerante che ha visto la splendida Elisabetta Gregoraci nelle vesti di conduttrice. La showgirl, che ha accettato di ripetere l’esperienza per il quinto anno consecutivo, si è detta immensamente soddisfatta dei risultati ottenuti e del calore che il pubblico è stato in grado di farle arrivare. “Questa edizione è stata anche più speciale“, ha ammesso l’ex gieffina in un post. Pochi minuti fa, i followers sono stati nuovamente deliziati da una compilation bollente in bikini: tutta di rosso, Elisabetta esplode di sensualità.

“Sei qualcosa di mai visto“, Elisabetta Gregoraci, il bikini è mostruoso – FOTO

