Elodie è pazzesca, capelli sciolti e un bikini che non si dimentica – FOTO

Pazzesca ancora una volta, la cantante ha postato uno scatto in bikini dove appare come una leonessa prima di attaccare. Divina e inimitabile.

Protagonista dell’ultimo Sanremo 2021 nelle vesti di co-conduttrice a fianco di Amadeus, la bellissima artista romana pare essere da mesi sulla cresta dell’onda.

Tante le nuove avventura che coinvolgeranno Elodie dal prossimo autunno, prima tra tutte la sua partecipazione nel talent “Amici” nelle vesti di giurata probabilmente rimpiazzando Stefano De Martino. Per lei tra poco ci sarà inoltre il lancio del nuovo disco che in moltissimi fan attendono con ansia viste le molteplici collaborazioni ed i duetti realizzati per questa nuova uscita.

Nel frattempo Elodie si sta rilassando in vacanza con le amiche in attesa di essere raggiunta dal fidanzato Marracash. Lo scatto a Montecarlo assieme all’amica Diletta Leotta e Lorenza Di Prima ha emozionato molti fan delle giovani visto che questa amicizia è stata una rivelazione inaspettata. Vediamo ora l’ultimo inserito nel feed della sua pagina social, una vera illegalità per i fan.

NON PERDERTI ANCHE —> “Wow che Lambo” Ginevra Lamborghini, gambe chilometriche e bikini estremo – FOTO

Elodie nella macchia è una leonessa di seduzione: il bikini indossato è illegale

Per vedere Elodie in bikini, vai su Successivo