Elodie continua a stregare i suoi followers con contenuti decisamente bollenti: in bikini, la cantante incanta in spiaggia.

Elodie è una cantante dal talento indiscusso: la sua popolarità e il suo successo è in continua crescita. La 31enne è dotata anche di una sensualità fuori dal comune e di una bellezza abbacinante. Non a caso la Di Patrizi è stata scelta come testimonial di alcuni brand di caratura internazionale ed è ambassador Italia di un noto marchio di gioielli.

Il successo di Elodie è testimoniato anche dai suoi numeri incredibili sui social network: il suo account Instagram vanta 2,5 milioni di followers. La seconda classificata della quindicesima edizione del talent ‘Amici di Maria De Filippi’ pubblica costantemente contenuti non adatti ai deboli di cuore: il suo fisico illegale manda in visibilio gli utenti del web.

Elodie in spiaggia è devastante: fisico seducente e gambe perfette

Elodie, anche attraverso le stories Instagram, conquista il cuore e l’interesse dei suoi ammiratori con contenuti da brividi. La cantante, questa volta, ha condiviso dei video in cui indossa un costumino magnifico che mette in risalto il suo fisico perfetto. La nativa di Roma, nel filmato in questione, fa una specie di sfilata muovendosi con sensualità e con eleganza.

Anche questa volta, la romana ha fatto girare la testa a tutti e ha deliziato il suo pubblico. La Di Patrizi, in pratica, non delude mai. Proprio ieri, la 31enne aveva mandato in tilt il mondo dei social condividendo una fotografia da arresto cardiocircolatorio.

Nello scatto di ieri, Elodie indossava un micro bikini da sogno che metteva in risalto anche i lati più nascosti del suo corpo da applausi.