Emma sgancia un selfie di quelli che non si dimenticano. Scatto in bianco e nero ed un lato A imponente

Emma Marrone più bollente che mai in questo agosto già torrido di suo. La cantante si ferma e si gode un po’ di sane vacanze in famiglia, insieme ai suoi genitori, mamma Maria e papà Rosario. La cantante è stata già in giro per l’Italia con il suo tour ed ora è tempo di ricaricare le pile.

Le sue giornate di relax sono tutte condivide rigorosamente sui social e l’ax alieva di “Amici” stupisce piacevolmente tutti. Tanti i bikini mostrati in questi giorni con un fisico perfetto e delle forme che fanno girare la testa.

L’altro giorno il suo lato B era da paura. Sdraiata al sole sul lettino, Emma ha fatto scoppiare le coronarie e oggi ritorna con un primo piano di un lato A eccezionale.

NON PERDERTI ANCHE –> “Stupenda amore”. Giulia Salemi a bordo piscina conquista tutti FOTO

Emma, lato A imponente: in bikini è una favola

PER VEDERE LA FOTO DI EMMA VAI SU SUCCESSIVO