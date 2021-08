L’influencer con il marito e la famiglia al completo sono in Costa Smeralda, Chiara però non ha postato uno scatto che lascia poco all’immaginazione. Scatti roventi!

Chiara Ferragni sta trascorrendo queste settimane in giro per l’Italia per rilassarsi tra sole e mare di alcune delle più belle località della Penisola. Prima è stata in Puglia e adesso si trova in Sardegna con tutta la famiglia al completo, e cerca come suo solito di documentare al meglio ogni aspetto della sua vita privata per tenere informati i suoi follower, all’attivo ormai 24,5 milioni.

I Ferragnez continuano dunque la loro vacanza 5 stelle in Sardegna nella ricca e lussuosa Costa Smeralda. Ieri Chiara e Fedez si sono mostrati a passeggio per le vie del borgo Porto Rotondo, armati di passeggino per la piccola Vittoria e con un Leone sempre vigile sulla sorellina investito del titolo di fratello maggiore. L’influencer ha però postato uno scatto molto particolare che ha fatto sussultare i fan sui social. Vediamolo.

Chiara e Fedez non placano più i loro bollenti spiriti, scatto osè

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Non solo per loro però relax in centro, ma anche coccole al Petra Segreta Resort & Spa, resort di lusso a San Pantaleo in provincia di Olbia dove sono alloggiati.

Probabilmente tutto questo confort ha movimentato la situazione tra Chiara e Fedez che si sono mostrati ai fan con uno scatto che ha fatto sussultare non poche persone per la sensualità dell’influencer che si è mostrata decisamente focosa nei confronti del marito.

I due si sono mostrati a largo dell’Arcipelago di La Maddalena a bordo della loro barca, Fedez è aggrappato alla scaletta per i tuffi mentre Chiara seduta a prua con le gambe in acqua aggrappata al collo del marito per un bacio senza fine e molto intenso. Lei sfodera anche un fondoschiena da paura, tondo e perfetto che emerge prepotente dal micro slip nero indossato.

Un fan scrive: “Chiara tra un paio di mesi…”, l’allusione è proprio a questo impeto irresistibile che li ha travolti ancora una volta e li ha spinti nelle braccia l’uno dell’altra. Chissà se il pronostico di un nuovo pargoletto in cantiere è vero.