“Ci risiamo”, Francesco Renga insieme alla figlia, le cose al cantante vanno molto male.. – VIDEO

Francesco Renga insieme alla figlia Jolanda: le cose sembrano mettersi molto male per il cantante. Il video sconvolgente

Nella vita di Francesco Renga, i due punti di riferimento più importanti sono i figli Jolanda e Leonardo, che il cantante ha avuto dalla ex compagna Ambra Angiolini. Con quest’ultima, l’artista di Udine ha condiviso un amore profondo ed estremamente importante, che li ha uniti in maniera indissolubile fino al 2015. Grazie al supporto di Francesco, l’attrice ha addirittura superato la malattia che l’aveva messa a dura prova: la bulimia. Ad oggi, del legame con la Angiolini rimangono i due splendidi figli, a cui Renga si dedica con tutto sé stesso. L’ultimo video postato dal cantante, tuttavia, ha fatto storcere il naso ai followers: per Francesco e sua figlia le cose si sono messe molto male…

Francesco Renga insieme alla figlia, le cose al cantante vanno molto male.. – VIDEO

Il legame che Francesco Renga condivide con sua figlia Jolanda è del tutto speciale. La 17enne, frutto dell’amore fra il cantante e Ambra Angiolini, è sicuramente la sola donna che Renga amerà per tutta la vita. Come si evince dall’ultimo post che Francesco ha condiviso su Instagram, il rapporto tra lui e sua figlia è basato sul divertimento e sulla complicità. L’artista si è infatti lasciato convincere dalla 17enne a realizzare un Tik Tok di coppia, che sarebbe poi stato pubblicato tramite i social.

“Papo che non sa usare i social (e odia Tik Tok)” – è la provocazione di Jolanda, a cui Renga risponde in men che non si dica – “Figlia molto insistente“. Il video esilarante, in cui il cantante e la giovane sorridono spensierati, si conclude con i due che si tengono per mano ed iniziano a volteggiare, mentre nella didascalia compare la scritta “best friends“.

I fan, stupiti dalla natura del post, non hanno potuto far a meno di commentare e di complimentarsi con Francesco. “Cosa non si fa per i figli“, “Belli davvero“: queste le loro parole.