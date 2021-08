Sono trascorsi pochi mesi dalla reunion di Friends e qualcosa sembra essere cambiato dopo quel momento. L’indiscrezione inaspettata su Jennifer Aniston e David Schwimmer

Da Friends a qualcosa in più: Jennifer Aniston e David Schwimmer sembrano essere pronti a far impazzire i loro fans. Dopo 20 anni in cui hanno sepolto i loro sentimenti per il bene della serie, secondo una indiscrezione i due avrebbero deciso di darsi una possibilità. Tutto è cominciato quando c’è stata la reunion della serie, lo scorso maggio, dove i due avevano rivelato di aver provato qualcosa l’uno per l’altro e di aver sempre represso tutto perché in quel periodo, o l’uno o l’altro, avevano sempre delle relazioni.

Friends, l’indiscrezione inaspettata su “Ross e Rachel”

Si dice che sia stata proprio quella reunion a far scattare di nuovo qualcosa. Un addetto ai lavori avrebbe rivelato a Closer: “Dopo la reunion, è diventato chiaro che il ricordo del passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles“. Poi, successivamente, hanno aggiunto: “Hanno passato del tempo a casa di lei, dove Jen preparava la cena la sera e si sono divertiti insieme. Sono stati anche visti bere vino, chiacchierando amabilmente, mentre camminavano in uno dei vigneti di Jen a Santa Barbara. C’era molta chimica tra loro“.

Jennifer e David, per tutto il periodo della sitcom, si sono visti passare da una persona all’altra e non hanno mai avuto la possibilità di farsi avanti, ma di viversi solo attraverso i loro personaggi. Dopo tutto questo tempo è arrivato finalmente il momento per loro?