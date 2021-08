Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social: nel privato, è una donna e una zia amorevole e piena di attenzioni per le sue bambine

Giulia De Lellis è uno dei volti più amati del mondo della televisione e dei social. Il suo esordio è avvenuto cinque anni fa a Uomini e Donne, quando scese le scale per provare a corteggiare il tronista veronese Andrea Damante. Di certo non poteva sapere che la sua vita da allora sarebbe cambiata totalmente, che avrebbe intrapreso una carriera difficile ma che le avrebbe procurato tantissime soddisfazioni. Nel giro di pochissimo tempo, è diventato un vero e proprio fenomeno e ha raggiunto un numero incredibile di followers.

Giulia De Lellis, compleanno speciale per Matilde: gli scatti della giornata insieme

Giulia oggi ha una vita piena di eventi e di soddisfazioni, di persone e di amore, e da quattro anni a questa parte c’è una piccolina a rendere ancora più bella la sua vita: Matilde, la figlia di sua sorella. È venuta al mondo poco dopo l’inizio della sua carriera televisiva e la sta accompagnando in questo viaggio incredibile. Giulia è molto affezionata a lei e fa di tutto per renderla felice, trattandola sempre coma una principessa, in particolar modo quando arriva il giorno del suo compleanno. Pochi giorni fa Matilde ha compiuto quattro anni e Giulia le ha organizzato una festa strepitosa, circondandola per tutto il giorno di tutte le sue passioni. Fra trucchi di magia, travestimenti, trucchi e schiuma party, hanno trascorso una meravigliosa giornata tutti insieme a divertirsi e a festeggiare la piccola di casa.

Giulia a fine giornata ha pubblicato un po’ degli scatti più belli della giornata strepitosa che hanno vissuto insieme tutta la famiglia.