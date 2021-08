Bianca Guaccero si gode ancora qualche giorno di vacanza e sfoggia su Instagram gli scatti più belli, che incanto la conduttrice

Dopo una stagione all’insegna del successo, Bianca Guaccero si è concessa qualche giorno di relax e tranquillità al mare. L’anno lavorativo le ha recato grandi soddisfazioni e il suo talento le ha fatto ottenere ottimi risultati.

Ascolti e share di “Detto fatto” sono stati la conferma che il suo lavoro è stato unico. Ora si punta alla prossima edizione che non tarderà ad arrivare. Manca sempre meno e la conduttrice è stata riconfermata.

Bianca Guaccero, in viola è ancora più sensuale – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Seguita da più di settecentomila follower, Bianca Guaccero non perde occasione di mostrare ai suoi fan alcuni scatti delle sue vacanze che sembrano non voler finire. Si trova in Puglia insieme alla piccola della casa, sua figlia.

In costume è strepitosa e anche con gli outfit serali non è male. Ha pubblicato una foto dove indossa un vestito lilla dalla scollatura esagerata. Capelli legati, il trucco non manca mai e neanche gli accessori che la rendono ancora più bella.

“Mare di notte… e un vento caldo che sembrava un carezza.. anche sui nostri pensieri. Vvb”. Scrive ai fan che impazziscono per lei e la sua bontà.

“Incantevole” ha commentato qualcuno sotto al post, poi ancora “Meravigliosa” aggiunge qualcun altro.

Ormai la Guaccero è amata da tutti e il pubblico non vede l’ora di rivederla alle prese con il suo programma in diretta sulla Rai. Prendere il posto della Balivo non è stato facile, ma la conduttrice sembra esserci riuscita in pieno.

Le serve qualche giorno di relax e mare per fare il pieno di energie e tornare più solare che mai. Solo così riuscirà ad affrontare una nuova stagione televisiva ricca di grandi novità e sorprese. I telespettatori non sono più nella pelle, manca sempre meno.