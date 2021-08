Ivana Mrazova smentisce Luca Onestini: lo sfogo inaspettato

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: si erano conosciuti al Grande Fratello Vip e, dopo una lunga amicizia, i due si erano innamorati l’uno dell’altro

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip durante la seconda edizione del programma. I due erano diventati molto amici e, una volta usciti, avevano deciso di intraprendere una relazione. Tra alti e bassi sono stati insieme per ben quattro anni, ma dopo un lungo periodo di crisi, Luca ieri ha rivelato che hanno deciso di lasciarsi. “Ci siamo aspettati e supportati” ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne nel post dove ha annunciato la fine della loro storia d’amore.

Ivana Mrazova risponde a Luca Onestini: “Non ci siamo aspettati e supportati”

Non ci siamo aspettati e supportati…dice tutto pic.twitter.com/L3YiP4EdAd — G l o r I a Q u e l l a V e r a 🤍 ( @ P o w e r G l o s s 1 ) A u g u s t 1 1 , 2 0 2 1

Ivana, questa mattina, ha deciso di scrivere anche lei qualcosa per omaggiare questa storia appena giunta a capolinea, ma non ha potuto fare a meno di smentire il suo ex fidanzato. “Come avete visto dal post di Luca, purtroppo la nostra storia è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a numerose prove che non abbiamo superato. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni insieme con tanto amore e con tanta complicità. Il nostro libro finisce qui”. Sorprendentemente, le parole di Ivana hanno aperto un varco di speranza ai fans della coppia, che hanno inteso dalle sue parole il fatto che lei sia ancora innamorata e dispiaciuta di come le cose sono finite tra di loro.

Cosa sarà successo tra i due ragazzi? La verità appartiene soltanto a loro ma i fans sperano che tutto possa andare per il meglio.