L’attrice nell’ultimo carosello di foto direttamente dalla Costiera si è mostrata in lungo con una sensualità nello sguardo decisamente ipnotico.

Classe 1979, Kasia Smutniak è nata a Pila, in Polonia, il 13 agosto 1979. Lei è figlia di un generale dell’aeronautica ed è cresciuta seguendo il padre in diverse città per il mondo, appassionandosi negli anni proprio dell’aviazione tanto da conseguire a 16 anni il brevetto di pilota di alianti.

La stessa passione, quella del volo, che ha condiviso poi donna con il suo amore Pietro Taricone, deceduto proprio durante un volo con il paracadute nel 2010.

In questi anni Kasia ha dimostrato anima e corpo quanto può essere grande la bravura sul set cinematografico quando c’è la voglia e l’impegno di essere sempre la migliore. Un’abilità poliedrica che l’ha portata lo scorso 6 agosto a ricevere direttamente dalle mani del presidente Rolando Benedict il premio Leopard Club Award, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del Locarno Film Festival.

NON PERDERTI ANCHE —> “Fai agitare pure il mare”, strepitosa Carolina Stramare: l’angolatura esalta le curve esagerate – FOTO

Kasia Smutniak nella notte di San Lorenzo la stella più bella è lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

LEGGI ANCHE —> “Fai di me quel che vuoi”, Wanda Nara blocca Instagram: il posteriore che non ha rivali – FOTO

Lo abbiamo detto, Kasia è un’attrice a 360 gradi, capace di emozionare in ogni pellicola in cui ha preso parte: da “Meraviglioso Boccaccio” dei fratelli Taviani nel 2015, e quelli delle commedie più di successo, come “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese l’anno successivo, ma anche “Allacciate le cinture” di Ferzan Özpetek e “From Paris with Love” di Morel.

Una donna meravigliosa capace di animare i telespettatori anche per il suo indiscutibile fascino che abbiamo potuto ammirare ancora una volta nell’ultimo post Instagram dove si è concessa in un carosello di foto direttamente dalla Costiera in cui si trova in questi giorni.

Lì si trova con la figlia Sophie, nata dalla storia con Pietro, ed il suo attuale marito Domenico Procacci, l’uomo che le ha regalato nuovamente il sorriso in questi anni.

La vediamo in una serie di scatti notturni nella terrazza a picco sulla Costiera dell’hotel in cui alloggia, piegata sulle ginocchia mentre gioca con i capelli e con il lungo kaftano a fantasia etnica sui toni del bruciato.

I suoi primo piano sono da infarto, incanta infatti anche senza trucco solo con la sua aurea magnetica e femminile. Una bellezza che ipnotizza e fa sussultare. Oltre 23mila like per lei, impossibile resistere al suo fascino!