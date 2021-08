“Love is in the Air” anticipazioni 12 agosto: Serkan finisce nei guai

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca. Serkan ha dei problemi a lavoro e l’unica persona dalla sua parte è Eda

Love is in the Air è la serie tv turca che da oramai un anno sta appassionando i telespettatori di tutto il mondo. C’è chi ha cominciato a guardarla con i sottotitoli quando è cominciata nel 2020, e c’è chi invece ha iniziato a guardarla con il doppiaggio quando è arrivata qui in Italia. Eda e Serkan hanno fatto breccia nei cuori dei telespettatori e tutti stanno sperando in un lieto fine per la coppia, che al momento sta passando un momento di crisi.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca più amata del momento

Nel prossimo episodio che andrà in onda vedremo Serkan cominciare ad avere dei problemi a lavoro per quanto riguarda un suo progetto. Sarà accusato di qualcosa di veramente inaspettato. L’unica che crede nella sua buona fede è Eda: nonostante i loro trascorsi, se c’è una cosa di cui si fida ciecamente, è della serietà che il suo ex fidanzato ci mette nel lavoro che fa e che ama da sempre. Eda pensa di indagare su Selin perché qualcosa le dice che è lei la responsabile di quello che è successo. Riuscirà la nostra giovane fioraia a scoprire chi è il vero responsabile di quello che è accaduto? E riuscirà questa storia a far riavvicinare Eda e Serkan che sembrano sempre più distanti?

Per scoprire quello che succederà tra Eda e Serkan Bolat, non ci resta fare altro che aspettare il prossimo episodio che andrà in onda domani 12 agosto su Canale Cinque alle 15:30 come ogni pomeriggio.