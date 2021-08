Elettra Lamborghini non riesce a fare a meno di lui, la mancanza si fa sentire e la cantante non può fare altro che ricordare il suo amico

L’abbiamo conosciuta come una ricca ereditiera, come la regina del Twerking che ha fatto impazzire tutti con i suoi balli strepitosi. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, la cantante dai mille tatuaggi e dal sorriso unico.

Simpatica, solare e piena di energia, è una star della musica che non perde occasione di mostrarsi ai fan e condividere con loro le sue giornate e i suoi progetti. Ha tante passioni, una in particolare che la rende ancora più dolce e sensibile.

Elettra Lamborghini, l’amico che non riesce a dimenticare – FOTO

Oltre alla musica e al Twerk, Elettra Lamborghini adora gli animali e in particolare i cavalli. Quando ne ha la possibilità passa intere giornate con i suoi amici equini ma da qualche tempo le cose sono cambiate.

Secondo quanto ha raccontato su Instagram, la cantante ha perso da un po’ un amico speciale. Era un cavallo che amava tantissimo e con il quale si confidava.

“Ti manca qualcuno?” Chiede un fan alla star che risponde immediatamente: “Lei, come l’aria…e mi mancherà per sempre fino all’ultimo mio giorno di vita”.

Elettra Lamborghini è molto sensibile ed ha fatto conoscere questo lato del suo carattere anche in televisione durante l’esperienza dell‘”Isola dei famosi”, dove lei era un’opinionista.

Insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi ha fatto divertire il pubblico italiano ma quell’ambito non le appartiene e il reality è stato solo una parentesi. La musica è tutto ciò di cui ha bisogno.

Pistolero è la canzone del momento, sta avendo molto successo e i fan la adorano e la cantano a squarciagola lungo le spiagge italiane con in mano un cocktail, oppure la usano come sottofondo per le storie di Instagram. Ancora una volta la Lamborghini ha fatto centro.