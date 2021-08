Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo anni: “Perché è finita con Eros”

La conduttrice Michelle Hunziker, dopo tanti anni, ha vuotato il sacco in merito alla rottura con Eros: “Perché è finita“

La conduttrice più amata della televisione è felicissima accanto al secondo marito Tomaso Trussardi. La coppia, insieme da molti anni, si è sposata nel 2014, appena un anno dopo la nascita della loro primogenita Sole. Un amore solido e maturo, che Michelle sta vivendo con grande serenità, forte delle esperienze attraversate durante il suo percorso di crescita. Innumerevoli sono stati i momenti in cui la svizzera, che per un periodo si è lasciata condizionare da una setta, si è ritrovata da sola. Anche la separazione da Eros Ramazzotti, suo primo marito e padre di Aurora, fu dovuta proprio ai “guerrieri della luce”. Il racconto che la conduttrice fece a Silvia Toffanin lasciò il pubblico senza parole.

Michelle ed Eros, dopo anni emerge la verità: “Perché è finita”

Nel corso di una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di “Verissimo”, Michelle Hunziker aveva aperto le porte del proprio cuore alla conduttrice Silvia Toffanin. La svizzera, che si è sposata giovanissima con il cantante Eros Ramazzotti, è caduta vittima di una setta che ha condizionato la sua esistenza per un lungo periodo di tempo. La presentatrice, senza mezzi termini, ha ammesso come i “guerrieri della luce”, all’epoca, le impedissero qualunque contatto con gli affetti più cari, persino con i famigliari.

A lungo andare, suo marito Eros non riusciva più a gestire la situazione né la lontananza dalla moglie. Michelle ha raccontato a Silvia che, stremato, il cantante l’aveva messa di fronte ad una scelta inevitabile: la famiglia o la setta. “Io lo amavo moltissimo, ma quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’, io scelsi loro“: così si è espressa Michelle, non trattenendo le lacrime.

Un racconto straziante e colmo di dolore, che i telespettatori avevano ascoltato con incredulità. Con il tempo, fortunatamente, la presentatrice riuscì a liberarsi dell’influenza negativa della setta e a riprendere in mano la propria vita.