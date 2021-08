Olio abbronzante alle carote fai da te: come farlo in casa in un batter d’occhio!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare un olio abbronzante un olio abbronzante efficace che possa favorire il processo legato all’abbronzatura.

Prima dell’estate sarebbe buona norma preparare la pelle per garantirsi il buon funzionamento del processo legato alla pigmentazione. Magari potete pensare di creare un composto fai da te che possa essere applicato direttamente sulla pelle.

Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire nel dettaglio come procedere.

Olio abbronzante alle carote: ingredienti e preparazione

Per preparare la pelle all’abbronzatura, potete creare un olio abbronzante che possa facilitarvi. Come già saprete, l’abbronzatura è resa possibile dalla melanina che non è altro che un pigmento già presente all’interno del corpo, nello stato più esterno della pelle.

La melanina reagisce ai raggi uv, donando un colorito scuro alla cute per poterla proteggere.

Per favorire una buona abbronzatura, è importante anche curare l’alimentazione. Preferite, per esempio, le carote che hanno il beta-carotene che è un pigmento che dà il suo contributo nel determinare il colorito cutaneo.

Potete creare, ad esempio, un olio abbronzante alle carote, utile a combattere anche la formazione dei radicali liberi che sono i maggiori responsabili dell’invecchiamento precoce.

Un olio utile anche a favorire l’idratazione e l’elasticità della pelle. Per prepararlo, dovrete procurarvi una radice di carota essiccata e farla macinare per 2 o 3 giorni in 200 ml di olio.

Se volete, potete anche aggiungere delle gocce di olio essenziale in modo da conferirgli la fragranza che più preferite. Trascorso il tempo necessario, poi, potete filtrare l’olio, per poi imbottigliarlo.

Ogni volta che dovete procedere con l’uso dell’olio, lo dovrete agitare e applicarlo fino a quando non si sarà riassorbito completamente.

Anche mangiare le carote è molto importante per preparare la pelle all’abbronzatura. L’ideale sarebbe preparare dei centrifugati a base di carote da bere a colazione oppure nell’arco della giornata. Vedrete che la differenza sarà visibile sin da subito!