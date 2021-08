Melissa Satta ha folgorato i fan con l’ultimo scatto postato su Instagram. Subito è boom di like e commenti.

La bellezza di Melissa Satta aumenta anno dopo anno? La showgirl, 35 anni di Boston, non smette mai di incantare i suoi fan mostrandosi sempre più affascinante. Il suo nome è diventato noto a seguito del ruolo di velina a “Striscia la notizia”. Di seguito la showgirl ha debuttato nel mondo della recitazione prendendo parte a film e fiction, portando inoltre avanti la carriera da modella con collaborazioni al fianco di noti brand.

Oltre che per la sua carriera, la Satta ha catturato nel tempo l’attenzione per le sue relazioni. Compagna di Bobo Vieri, è poi stata legata a Boateng con cui è stata sposata per tre anni e ha dato alla luce il figlio Maddox. I due si sono detti addio nel marzo 2021, e attualmente avrebbe ritrovato la serenità al fianco di un nuovo compagno.

Melissa Satta: la posa che infiamma il web

