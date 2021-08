Zodiaco, i segni che non amano studiare: scopri la classifica

Questi segni zodiacali non amano passare ore sui libri e sono tutto fuorché studiosi: scopriamo la classifica di chi rientra in questa categoria

Cinque segni zodiacali che non spiccano particolarmente per l’impegno impiegato nello studio, anzi. Mancanza di attenzione, concentrazione e in generale poca voglia di impiegare il proprio tempo nello studio. Seppur per motivi diversi questi segni non potrebbero mai essere definiti degli studiosi e secondo gli astrologi la risposta la si potrebbe trovare nelle stelle. Scopriamo in che modo e di quali segni parliamo con questa classifica.

I segni zodiacali meno studiosi di tutti

In questa categoria troviamo prima di tutto il segno dell’Ariete che finisce per lasciare a metà i suoi impegni e tutto a causa della sua incostanza. Si tratta di un segno che riuscirebbe a ottenere degli ottimi risultati, se solo avesse la voglia di farlo. Dopo un primo momento di grande impegno e concentrazione, l’Ariete si stufa e necessita di nuovi stimoli mentali. Per questo motivo non riuscirà mai davvero a essere uno studioso provetto.

Poi troviamo il Leone che preferisce di gran lunga tenersi occupato nel lavoro pratico piuttosto che passare ore davanti a un libro. Le persone nate sotto questo segno provano ostilità verso la scuola perché si sentono frenate e impossibilitate a fare quello che prediligono. A questo si aggiunge la difficoltà che il Leone prova dinnanzi a giudizi e a un’eventuale competizione.

Per il segno del Sagittario si impara soprattutto vivendo con mano le diverse culture, la storia e l’arte. Piuttosto che leggere nozioni sui libri preferisce viaggiare e conoscere di persona il mondo. È curioso e costantemente alla ricerca di nuove esperienze da vivere e da cui imparare qualcosa. Nonostante ami la cultura non si può tuttavia definire uno studioso.

Poi troviamo lo Scorpione che prova molta noia nei confronti dello studio. Preferisce di gran lunga lavorare, trovandolo più stimolante e utile. Per questo motivo non c’è da stupirsi se la condotta scolastica non sarà dei migliori, si rifarà probabilmente una volta entrato nel mondo del lavoro.

Infine ci sono i Pesci, noti per avere sempre la testa fra le nuvole. Perennemente immersi nel proprio mondo, non riescono a concentrarsi facilmente nello studio. La loro mente vaga immaginando scenari alternativi o sognando in grande il proprio futuro. Lo studio li rimette con i piedi per terra e questo aspetto non viene particolarmente apprezzato.