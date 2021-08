Anna Safroncik ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si è mostrata bellissima. I fan sono rimasti ammaliati dal suo fascino.

Occhioni azzurro ghiaccio, bellezza disarmante, eleganza innata. Anna Safroncik ha conquistato negli anni il grande pubblico con il suo talento, il suo fascino e la sua raffinatezza. Attrice ucraina, naturalizzata in Italia, è nata nel 1981 a Kiev da una famiglia di artisti che ha influenzato la sua passione per il mondo dello spettacolo fin da quando era piccola. La madre è infatti una nota ballerina mentre il padre è un tenore. Quest’ambiente stimolante la porta a soli 4 anni a debuttare nel mondo della recitazione per poi entrare a 7 anni nell’Accademia Nazionale dello Spettacolo.

È a 12 anni che lascia l’Ucraina per trasferirsi con la madre in Italia, ad Arezzo. Il suo nome diventa noto nel Bel Paese a seguito della partecipazione a “Miss Italia”, nel 1988, edizione in cui si classifica ottava. Di seguito prende il via la sua carriera da attrice recitando in famosi film e fiction.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Wow che Lambo” Ginevra Lamborghini, gambe chilometriche e bikini estremo – FOTO

Anna Safroncik: la bellezza strega tutti

Per vedere l’ultimo scatto di Anna Safroncik, vai su Successivo