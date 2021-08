Chiara Francini stupisce il web con una foto mozzafiato, davvero è andata in spiaggia così? Da non crederci, che spettacolo

Ha fatto divertire ed emozionare milioni di italiani con la sua bravura e quel parlato che rende tutto più magico. Chiara Francini è un’attrice toscana conosciuta da tutti per il suo talento e la sua bellezza unica.

Ultimamente ha rivelato anche il suo lato da scrittrice, ha pubblicato da poco il suo romanzo Il cielo stellato fa le fusa che sta avendo molto successo. Dopo varie presentazioni in giro per l’Italia, l’artista si sta concedendo qualche giorno di relax.

Chiara Francini, il costume c’è ma non si vede – FOTO

Seguita da quasi seicentomila follower, Chiara Francini non perde occasione di mostrare al pubblico alcuni scatti mozzafiato che mandano in tilt chiunque. Il suo sguardo è accattivante, con quegli occhi verdi da felino conquista il web che la supporta in ogni situazione.

Sensualità ed eleganza con lei non mancano mai, l’ultima foto in costume poi manda fuori di testa. Color carne sembra che non indossi nulla, il lato A è in primo piano ed è così prorompente che sembra stia per esplodere.

Il selfie diventa virale in un batter d’occhio e i fan impazziscono. “Holy. Day” scrive l’attrice sotto alla foto ed è subito pioggia di like e commenti.

“Vorrei fare un commento ma è vietato ai minori” si legge sotto al post, “Sta partendo la mia fantasia erotica” aggiunge qualcun altro. Nessuno resiste a così tanta bellezza. “Ti trovo più bella di Belen”. Scrive un altro fan.

Questo anno particolare per tutti si è rivelato per Chiara molto speciale. Il lavoro va a gonfie vele, in particolare la scrittura. Il romanzo pubblicato da poco va a ruba e sembra che sia piaciuto ai lettori che non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento e feedback sul profilo dell’attrice e scrittrice.