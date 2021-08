Al Bano, arriva la notizia più brutta: una sorpresa inaspettata. Assurdo

Al Bano Carrisi, la notizia più brutta è arrivata: lo sfogo durissimo del cantante. Per i fan è tutto assurdo

Al Bano Carrisi è una delle voci più acclamate dagli appassionati di musica di tutto il mondo. Il cantante di Cellino San Marco, famoso non solo in Italia ma anche all’estero, ha formato per tanti anni un duo indimenticabile assieme all’ex moglie Romina Power, con cui è tornato ad esibirsi solo di recente. Oltre ad essere uno stimato artista, Al Bano è anche un personaggio televisivo a tutto tondo. Durante la scorsa annata, lo abbiamo visto presenziare a “The Voice Senior” nel ruolo di giudice. Tutti si aspettavano che il cantante sarebbe stato riconfermato dai vertici della Rai, ma le ultime notizie non promettono affatto nulla di buono: quello che è accaduto è assurdo.

Al Bano, arriva la notizia più brutta: una sorpresa inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AL BANO (@al_bano_officialfans)

Tutti i siti di spettacolo non stanno parlando d’altro: Al Bano Carrisi, il cantante pugliese amato da milioni di italiani, non sarà presente nella seconda edizione di “The Voice Senior”. L’artista, che ha ricoperto il ruolo di giudice assieme alla figlia Jasmine, non è stato riconfermato dalla produzione, a differenza dei suoi colleghi. Una decisione che Al Bano non ha mancato di commentare con profonda amarezza: “Non me l’aspettavo ma va bene. Ci sarà pure una ragione, anche se non so quale sia“.

A sostituire l’amatissimo giudice arriverà una collega del settore, che, negli ultimi mesi, si è guadagnata le attenzioni del pubblico più giovane. Stiamo parlando di Orietta Berti, che sta facendo furore con il singolo “Mille“, realizzato assieme a Fedez e ad Achille Lauro. L’artista, che non ha ancora accettato la proposta di “The Voice”, si è detta dispiaciuta dell’esclusione di Al Bano. “Pensavo che mi sarei aggiunta” – ha affermato – “Mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, lui è un mio carissimo amico“.

Sono ancora sconosciute le motivazioni che hanno portato la produzione ad allontanare il cantante. Quel che è certo è che il pubblico affezionato ad Al Bano rimarrà enormemente deluso nell’apprendere della sua assenza.