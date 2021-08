Oggi per Alessandra Amoroso è un giorno speciale: trentacinque candeline per la cantante pugliese. Gli auguri sono già tanti

Su Instagram nessun post, ma i messaggi di auguri non sono tardati ad arrivare allo scoccare della mezzanotte. Alessandra Amoroso spegne trentacinque candeline ed oggi per lei è un giorno speciale.

La cantante pugliese che da anni emoziona i fan con dei testi strepitosi ha raggiunto un bel traguardo. Insieme alla sua famiglia si gode questa giornata di amore puro e i follower sono sempre accanto a lei a supportarla.

Alessandra Amoroso, il messaggio commovente – FOTO

Si fa chiamare Sandrina ed è una delle cantanti più in voga del momento, nel 2019 ha festeggiato i primi dieci anni di carriera ed ha ancora tanto da donare e vivere insieme al pubblico che non la molla.

Genuina, speciale e sempre pronta a nuove esperienze, riesce a cogliere la parte migliore di ogni situazione e il lato positivo in ogni occasione. La vita l’ha messa a dura prova più volte, ma con la sua grinta e il suo coraggio è uscita dalle difficoltà ancora più forte.

Sorriso grande è la sua ultima canzone, il successo è assicurato, e durante “Battiti live” ha spiegato: “La musica in generale è salvatrice, io penso che in un momento particolare della mia vita, in cui pensavo di avere grandi difficoltà, dietro l’angolo c’è il sorriso grande. – ha affermato – Basta cambiare la prospettiva e lo trovi. Questo è il segreto”.

“Auguri Sandrina, a te che non ti stanchi mai di ridere…anche se non lo fanno gli altri! E’ nel sorriso che ci siamo incontrati e legati. La tua big family sempre!”. Il messaggio più bello lo ha ricevuto dalla sua seconda famiglia, i fan che la assistono ad ogni concerto e la supportano in ogni occasione da più di dieci anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Un’artista unica e impagabile, Alessandra Amoroso è entrata in punta di piedi nei cuori delle persone e lì è rimasta con passione e umanità che la contraddistinguono da tutti.