Antonino tutti i giorni ci prova con Belen: “Fa sempre così”

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato l’amore vero e la sua storia con Antonino Spinalbese va a gonfie vele. Da quasi un mese sono diventati genitori e la loro piccola Luna Marì cresce a vista d’occhio.

Insieme hanno dato vita ad una famiglia meravigliosa e i fan sono molto felici di rivedere la modella contenta e spensierata. Per la showgirl il 2020 non è stato facile, la separazione da De Martino l’ha fatta molto soffrire, ma si è consolata presto con il giovane hair stylist.

Belen non sa come fare, Antonino continua a chiederglielo

Quello tra Belen e Antonino è stato un vero e proprio colpo di fulmine arrivato in un momento inaspettato e senza preavviso. La showgirl argentina si è trovata a vivere un turbine di emozioni e ancora oggi è in questo tunnel paradisiaco.

Prima l’inizio di una nuova storia, poi la nascita della bambina così tanto voluta e aspettata da tutti, ed infine la richiesta che Antonino continua a farle ogni giorno.

“Io chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio – ha rivelato l’hair stylist – Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”.

Chissà quando verrà coronato il loro sogno? Per il momento nessun dettaglio al riguardo, la modella argentina ha solo spiegato a Chi in un’intervista che: “Mia figlia era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto”.

I fan non vedono l’ora di rivedere la Rodriguez in abito da sposa proprio come tanti anni fa, chissà se il prossimo anno sarà il loro momento? Intanto, si godono la figlia appena nata e trascorrono più tempo possibile tutti insieme.