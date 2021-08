“Beautiful”, anticipazioni puntata 11 agosto: il ritorno di Thomas

Beautiful, anticipazioni 11 agosto: Shauna rivela a Ridge una scomoda verità. Thomas torna da Steffy.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy stare molto male per via di un incidente stradale avvenuto mentre stava guidando la moto. A provocarlo è stato Bill, ma la ragazza non intende fargliene una colpa. In fin dei conti anche il tenente Sanchez ha assicurato che dalla ricostruzione dei fatti non è emerso alcun movente doloso. Adesso Steffy cerca di rimettersi in sesto, ma la convalescenza appare particolarmente dolorosa. Nel frattempo Ridge è venuto a conoscenza di una scomoda verità: lui e Shauna si sono sposati a Las Vegas mentre erano ubriachi. La Fulton ha le prove e pretende che lo stilista rispetti i suoi obblighi matrimoniali.

Beautiful, anticipazioni 11 agosto: Ridge ha sposato Shauna?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas tornerà presto in città. Il giovane Forrester vuole accertarsi delle condizioni di salute della sorella. Steffy lo rassicura, ma ammette di non essersi aspettata una convalescenza tanto dolorosa. Thomas poi si scusa di aver mentito a tutti riguardo i suoi sentimenti per Zoe.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Ridge sarà incredulo. Lo stilista guarderà le foto del suo stesso matrimonio e non saprà come reagire. Mentre Quinn sarà felicissima di sapere che Shauna ha ottenuto ciò che voleva, Eric sarà molto scettico a riguardo a questa unione. Secondo il Forrester, il matrimonio non dovrebbe essere considerato valido. Al momento del “sì”, infatti, Ridge aveva bevuto molto ed era incapace di intendere e di volere.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 11 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.