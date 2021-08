Colpita da un palo divelto da un’auto: donna muore davanti alle amiche

Una donna di 56 anni è morta a Viverone, in provincia di Biella, dopo essere stata colpita da un palo della luce divelto da un’auto, finita fuori strada.

Biella, colpita da un palo divelto da un’auto: donna di 56 anni muore davanti alle amiche

A perdere la vita, Diana Breshka, 56enne residente nel comune del biellese. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Repubblica, la 56enne stava passeggiando con alcune amiche sul lungolago, quando improvvisamente un’auto, a bordo della quale viaggiavano almeno due persone, è uscita di strada colpendo un palo dell’illuminazione. Quest’ultimo è crollato centrando in pieno la vittima.

Le amiche hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza con a bordo il personale medico del 118. Purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari che, dopo vari tentativi di rianimazione, si sono arresi dichiarandone il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco, che hanno rimesso in sicurezza l’area, ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi e gli adempimenti del caso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Al vaglio anche le cause che hanno portato la vettura a sbandare finendo successivamente contro il lampione.