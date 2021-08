“Brave and Beautiful” anticipazioni 13 agosto: Suhan viene rapita

Brave and Beautiful, le anticipazioni della prossima puntata. Suhan viene presa in ostaggio: continuano i guai per la protagonista della famosa serie tv turca

Brave and Beautiful è arrivato anche alla fine di questa settimana. Sono stati degli episodi davvero particolari per Suhan e Cesur: i due stanno facendo i conti con un amore ostacolato da tutto e da tutti. Infatti Cesur detesta il padre di Suhan e gli attribuisce la colpa della morte di suo padre, e Suhan che lo ha scoperto da poco per il momento sta continuando a stare accanto a Cesur. Nel prossimo episodio, però, potrebbe accadere qualcosa che cambierà decisamente il corso della loro storia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family. Rivelazioni spiazzanti

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata turca

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a B r a v e a n d B e a u t I f u l ( @ b r a v e a n d b e a u t I f u l 8 2 )

Suhan, infatti, dopo aver rischiato la sua vita in macchina con Cesur, adesso dovrà fare i conti anche con un rapimento inaspettato. Infatti la ragazza viene presa improvvisamente in ostaggio e si convince che il responsabile di quanto l’è accaduto sia Cesur, invece a grande sorpresa è stato suo padre a farla rapire. Da quando Cesur è arrivato in città insieme alla sua sete di vendetta, la ragazza non ha più vita facile: si è innamorata di un uomo che odia suo padre e improvvisamente il suo mondo è crollato. Era cresciuta con il mito di un padre buono e invece Cesur è arrivato nelle loro vite come un fulmine a ciel sereno pronto a farla ricredere su tutto quello in cui ha creduto sempre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro: cifre sbalorditive

Per scoprire quello che accadrà a Suhan, se riuscirà a liberarsi, non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani 13 agosto alle ore 14:45.