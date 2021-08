Cecilia e Ignazio immortalati nella posa più assurda: il bagno nella vasca si fa improvvisamente bollente e sensuale

Cecilia e Ignazio si sono recentemente recati a Livigno per trascorrere delle giornate di relax. I fan che hanno avvistato la coppia per le vie della città ne hanno confermato la sintonia, già evidente grazie ai social. “Vi ho visti in centro con i cagnolini, siete belli da morire“, ha scritto un’utente sotto uno dei recenti post dell’ex naufrago. Proprio ieri, Moser e la Rodriguez si sono concessi un bagno in una terrazza spettacolare, con alle spalle le meravigliose montagne lombarde. I followers, che non potevano di certo perdersi il post, sono rimasti a bocca aperta di fronte alla posa: lo scenario si è fatto fin da subito bollente.

NON PERDERTI ANCHE —> “Non mi guardare così”, Federica Nargi: la camicia si apre. E’ visione stratosferica – FOTO

Cecilia e Ignazio immortalati nella posa più assurda, lo scenario si fa bollente – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

NON PERDERTI ANCHE —> “The Vampire Diaries”, vi ricordate Bonnie? Oggi ha 31 anni, eccola qui FOTO

Cecilia e Ignazio, nonostante il passare degli anni, continuano a vivere il loro amore con lo stesso slancio e la stessa passione degli inizi. La coppia, che ha da poco allargato la famiglia acquistando un cucciolo di nome Ercolino, sembra il ritratto della felicità. I due hanno recentemente raggiunto Livigno, la località lombarda in cui stanno trascorrendo delle vacanze all’insegna del relax. Proprio ieri, l’ex ciclista ha pubblicato un post che ha fatto impazzire i numerosi followers di Instagram. La visuale, in men che non si dica, si è fatta bollente e pericolosa.

Nello scatto, la coppia si sta rilassando in una meravigliosa vasca da bagno, situata in una terrazza dalla vista spettacolare. Alle spalle di Cecilia e Ignazio, le splendide montagne alpine che fanno da sfondo alla scena. Le attenzioni dei fan si sono immediatamente focalizzate sulla posa bollente. I due fidanzati, in costume, sono stretti l’uno all’altra e si baciano con passione, non riuscendo a resistere alla tentazione.

Gli utenti, che non si tirano mai indietro dal commentare i loro post, si sono scatenati anche questa volta. “Siete una favola“, “Che coppia stupenda“, hanno esclamato di fronte alla foto, già costellata di migliaia di likes.