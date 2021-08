Il Chelsea trionfa nella Supercoppa Europea contro il Villareal

Il Chelsea ha trionfato nella Supercoppa Europea ieri sera contro il Villareal, battendo gli spagnoli ai rigori dopo che il risultato si era attestato per 1-1

Al Windsor Park di Belfast in Irlanda del Nord è andata di scena la Supercoppa Europea tra Chelsea e Villareal, vinta dagli inglesi per 6-5 ai rigori dopo che il risultato alla fine dei tempi regolamentari e supplementari si era attestato sull’1-1.

Il penalty finale di Raul Albiol è stato parato dall’estremo difensore spagnolo Kepa per la gioia dei Blues che portano così a casa il primo trofeo della stagione.

Supercoppa Europea, il Chelsea batte il Villareal: il racconto della gara

La partita si sblocca al 27′ con un tiro di Alonso per Havertz che serve Ziyech: l’ex Ajax davanti al portiere non sbaglia e insacca. In un primo tempo ricco di occasioni da entrambe le parti, il risultato provvisorio si attesta sull’1-0.

Il pareggio arriva quindi nella seconda frazione di gioco con Gerard Moreno, che sfrutta alla perfezione l’assit di tacco di Dia. Il Chelsea reagisce con Jorginho e Marcos Alonso ma la partita finisce 1-1.

Nella sequenza finale del match della Supercoppa Europea, disputata tra la vincente della Champions League e quella dell’Europa League, Tuchel sostituisce Mendy con Kepa. È la mossa decisiva visto che il portiere appena entrato fa una bella prestazione e para il rigore decisivo al giocatore dello stesso Paese, Raul Albiol.

Per quanto riguarda i numeri: per il Villareal è stata la prima presenza in Supercoppa Europea e la quinta per il Chelsea. Prima di ieri, l’ultima vittoria per il team inglese risale al 1998.

I Blues conquistano così la prima competizione a livello europeo, aspettando di fare un acquisto importante in questa finestra estiva di calciomercato. Romelu Lukaku infatti sta per partire dall’Inter per andare a giocare tra le fila della squadra inglese. Il club di Milano sta per lasciar andare il belga visto che Edin Dzeko tra poche ore diventerà una delle pedine a disposizione di Simone Inzaghi.